Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (04.06.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Die Aktionäre hätten auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Sixt SE eine Dividendenzahlung von mehr als 100 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2018 beschlossen. Nach dem bislang stärksten Jahr in der Firmengeschichte stünden die Ampeln bei dem Mobilitätsdienstleister weiter auf Grün. Strategisch wolle Sixt in den USA und in den europäischen Auslandsmärkten weiter expandieren.Das sei so erwartet worden: Je Stammaktie würden 2,15 Euro (Vorjahr: 1,95 Euro) und je Vorzugsaktie 2,17 Euro (Vorjahr: 1,97 Euro) ausgeschüttet. Ohne die Sonderzahlung von je 2,05 Euro aus dem Verkauf von DriveNow im vergangenen Jahr, entspreche das der höchsten Dividende, die Sixt je ausgeschüttet habe. Auf Basis des aktuellen Kurses entspreche dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,4 Prozent für die Stammaktien.Nicht ohne Grund: "2018 war das bislang stärkste Jahr in der Firmengeschichte von SIXT. Noch nie waren wir wirtschaftlich so erfolgreich wie heute", habe Vorstand Erich Sixt im Rahmen des Aktionärstreffen gesagt. "Mittlerweile haben wir eine marktführende Stellung als größter europäischer Mobilitätsdienstleister erreicht. Die Expansion in den USA haben wir erfolgreich vorangetrieben und zu Beginn dieses Jahres die weltweit erste integrierte Mobilitätsplattform SIXT ONE samt unserer neuen SIXT App gelauncht", so ein zufriedener Firmenlenker.Der Ausblick sei bestätigt worden: Unter der Voraussetzung, dass sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld nicht wesentlich verschlechtere, erwarte der Vorstand im Vergleich mit den Vorjahreswerten einen deutlich steigenden operativen Konzernumsatz sowie ein stabiles Konzern-EBT.Das Fazit habe Bestand: Sowohl die Internationalisierung als auch die voranschreitende Digitalisierung würden weitere Investitionen erfordern, aber auf Sicht kräftige Wachstumsimpulse bringen. Der Aufwärtstrend sei intakt, auch wenn die Aktie zuletzt unter die 90-Euro-Marke gerutscht sei. Morgen würden beide Gattungen ex-Dividende gehandelt."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot weiter mit der Aktie auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 04.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link