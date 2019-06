Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

93,80 EUR -0,42% (28.06.2019, 15:33)



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

93,70 EUR +0,11% (28.06.2019, 15:45)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (28.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) zu kaufen.Sixt lege weiter zu. Die Aktie des Mobilitäts-Dienstleisters aus der Nähe von München setze sich weiter von der 200-Tage-Linie ab. Überspringe der Titel jetzt auch noch sie 50-Tage-Linie, sei das mit einem soliden Kaufsignal gleichzusetzen. Doch nicht die technische Verfassung der Aktie liefere derzeit ein starkes Signal für den Kauf des Papiers. Es sei vielmehr die sich endlich wandelnde Wahrnehmung des Unternehmens in Investorenkreisen, wie jüngste Medienberichte indizieren würden.Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis Sixt neu bewertet werde. "Der Aktionär" sei einer der ersten gewesen, der auf die sich wandelnde Rolle des Konzerns hingewiesen habe - jetzt würden langsam weitere Marktbeobachter nachziehen. An der Börse gehe es um Wahrnehmung und im Falle von Sixt um die Frage, ob das Unternehmen weiterhin "nur" als Autovermieter aufgefasst werde, oder ob breitere Investorenkreise in der Firma einen Mobilitätsdienstleister erkennen würden. Letzteres deute sich nun an.Der US-amerikanische Blog Seeking Alpha habe vor wenigen Tagen berichtet, Sixt befinde sich in einer hervorragenden Ausgangslage, den stark wachsenden Carsharing-Markt mitzubestimmen. In dem Bericht heiße es wörtlich: "Carsharing stärkt eher das traditionelle Autovermietungsgeschäft, als es zu kannibalisieren, was Sixt auch einen Vorteil gegenüber Herstellern verschafft." Genauso sei es. Während sich die Automobilhersteller erst noch in diesen Markt reinfuchsen müssten, könne Sixt aus dem Vollen schöpfen. Die Erfahrung aus dem klassischen Vermietungsgeschäft, das Wissen um die optimale Auslastung des Fuhrparks - all das seien Trümpfe, auf die weder Daimler, Volkswagen noch BMW zurückgreifen könnten. Aus dieser Perspektive werde deutlich: Auch Uber und Lyft würden nicht ansatzweise über das Know-how der deutschen Sixt verfügen.Leon Müller von "Der Aktionär" empfiehlt die Aktie von Sixt zu kaufen. (Analyse vom 28.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link