Tradegate-Aktienkurs Silver Wheaton-Aktie:

20,62 Euro -3,42% (09.02.2017, 17:12)



NYSE-Aktienkurs Silver Wheaton-Aktie:

USD 22,09 -3,20% (09.02.2017, 17:26)



ISIN Silver Wheaton-Aktie:

CA8283361076



WKN Silver Wheaton-Aktie:

A0DPA9



Ticker-Symbol Silver Wheaton-Aktie Deutschland:

SII



NYSE-Ticker-Symbol Silver Wheaton-Aktie:

SLW



Kurzprofil Silver Wheaton Corp.:



Silver Wheaton Corp. (ISIN: CA8283361076, WKN: A0DPA9, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: SLW) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Silver Wheaton besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Silver Wheaton als weltweit größtes Unternehmen etabliert.

(09.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Silver Wheaton-Aktienanalyse von Analyst Andrew Quail von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse vertritt Andrew Quail, Aktienanalyst von Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien des Silberminen-Betreibers Silver Wheaton Corp. (ISIN: CA8283361076, WKN: A0DPA9, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: SLW) nur noch eine neutrale Haltung.Die Analysten von Goldman Sachs halten die Aktien von Silver Wheaton Corp. nach einer Outperformance inzwischen für fair bewertet. Positive Katalysatoren seien nun eingepreist.Falls das Unternehmen seine Dividendenpolitik überdenke um Investoren anzulocken, sei wieder eine konstruktivere Sichtweise möglich, so der Analyst Andrew Quail.Die Aktienanalysten von Goldman Sachs setzen in ihrer Silver Wheaton-Aktienanalyse das Rating von "buy" auf "neutral" zurück, halten aber am Kursziel von 25,00 USD fest.XETRA-Aktienkurs Silver Wheaton-Aktie:20,37 Euro -4,92% (09.02.2017, 16:54)