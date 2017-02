Tradegate-Aktienkurs Silver Standard Resources-Aktie:

Kurzprofil Silver Standard Resources Inc.



Silver Standard Resources Inc. (ISIN: CA82823L1067, WKN: 858840, Ticker Symbol: ZSV, NASDAQ-Ticker-Symbol: SSRI) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches seinen Hauptsitz in Vancouver hat. Das Unternehmen besitzt die Pirquitas Mine in Argentinien, eine der größten Silberminen der Welt. Silver Standard Resources betreibt ein aktives Explorationsprogramm.

(27.02.2017/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Silver Standard Resources-Aktienanalyse des Analysten Rahul Paul von Canaccord Genuity:Analyst Rahul Paul vom Investmenthaus Canaccord Genuity spricht laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Silberminen-Betreibers Silver Standard Resources Inc. (ISIN: CA82823L1067, WKN: 858840, Ticker Symbol: ZSV, NASDAQ-Ticker-Symbol: SSRI) aus.Silver Standard Resources Inc. habe mit dem Q4-EPS dank niedrigerer Kosten über der Konsensprognose gelegen. Das Reserven-Update sei besser ausgefallen als erwartet.Mit einer Kurs/NAV-Multiple von 0,78 notiere die Silver Standard Resources-Aktie im Rahmen des Peer Group-Durchschnitts. Die Analysten von Canaccord Genuity halten aber wegen der diversifizierten Produktionsplattform, der großen Projekt-Pipeline und des niedrigen geopolitischen Risikoprofils eine Premiumbewertung für gerechtfertigt.In Abhängigkeit von einer erfolgreichen Chinchillas-Entwicklung und anhaltendem Produktionswachstum bei Marigold und Seabee habe der Titel signifikantes Potenzial für eine Neubewertung. Die attraktive Projekt-Pipeline, inklusive Pitarilla und San Luis, würden für Optionen sorgen, so der Analyst Rahul Paul.Börsenplätze Silver Standard Resources-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Silver Standard Resources-Aktie:10,78 Euro -0,42% (27.02.2017, 14:35)