CAD 3,17 -3,06% (03.12.2018, 17:32)



CA8283631015



A141Q2



S0C



SIL



Kurzprofil SilverCrest Metals Inc.:



SilverCrest Metals Inc. (ISIN: CA8283631015, WKN: A141Q2, Ticker-Symbol: S0C, TSE-V-Symbol: SIL) ist ein in Kanada ansässiges Metallerschließungsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften in Mexiko.

Toronto (www.aktiencheck.de) - SilverCrest Metals-Aktienanalyse des Analysten Craig Stanley von Eight Capital:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Craig Stanley vom Investmenthaus Eight Capital weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von SilverCrest Metals Inc. (ISIN: CA8283631015, WKN: A141Q2, Ticker-Symbol: S0C, TSE-V-Symbol: SIL) aus.SSR Mining habe sich mit einem Anteil von 9,9% an SilverCrest Metals Inc. beteiligt. Im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs bedeute der Kaufpreis von 30,7 Mio. CAD eine Prämie von 19%.Es sei keine Überraschung, dass SilverCrest Metals das Interesse von größeren Edelmetallunternehmen auf sich gezogen habe. Angesichts des guten Profils (robuste Wirtschaftlichkeit, Jahresproduktion) sei es nur eine Frage der Zeit gewesen bis das Unternehmen auf dem Radar von Interessenten erschienen sei, so der Analyst Craig Stanley.In ihrer SilverCrest Metals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Eight Capital den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 4,30 auf 4,45 CAD.Börsenplätze SilverCrest Metals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs SilverCrest Metals-Aktie:2,13 Euro -0,47% (03.12.2018, 16:06)