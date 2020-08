Börsenplätze Siltronic-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

73,78 EUR -1,81% (05.08.2020, 14:31)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

73,88 EUR -1,96% (05.08.2020, 14:48)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro-und Nanoelektronikund bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (05.08.2020/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) von 84 auf 83 Euro.Der deutsche Waferhersteller habe die Börsianer mit dem Halbjahresbericht nicht überzeugen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies dürfte weniger den Q2- und H1-Zahlen anzulasten sein, die den durch die Corona-Krise ausgelösten Digitalisierungsschub widerspiegeln würden und teilweise bereits spürbare Besserungstendenzen aufzeigen würden. Enttäuschung habe angesichts des sich fortsetzenden Digitalisierungstrends (steigende Nachfrage nach Waferfläche) und der allgemein vorherrschenden Erwartung einer gesamtwirtschaftlichen Erholung der verhaltene Ausblick für das zweite Halbjahr ausgelöst. Gemessen an seinen zuvor bereits vorsichtigen Schätzungen sehe Strauß jedoch nur geringfügigen Anpassungsbedarf.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Siltronic-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 84 auf 83 Euro reduziert. (Analyse vom 05.08.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Siltronic AG: Keine vorhanden.