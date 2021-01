Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (29.01.2021/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF).Der deutsche Wafer-Hersteller habe vorläufige und noch ungeprüfte Daten zur Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 bekanntgegeben, die sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen bewegen würden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der qualitativ formulierte Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2021 spiegele verhaltenen Optimismus der Konzernführung wider, sei allerdings angesichts des derzeitigen Umfelds auch noch von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Kursbestimmend für die Siltronic-Aktie sei aber ohnehin das noch bis zum 10. Februar laufende Übernahmeangebot, bei dem GlobalWafers 145 Euro Anteilsschein biete.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, empfiehlt weiter, dieses Angebot anzunehmen. Sein Kursziel für die Siltronic-Aktie lautet unverändert 145 Euro. (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Siltronic AG": - Keine vorhanden.