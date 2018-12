XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

72,96 EUR -8,04% (06.12.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

73,90 EUR -3,09% (07.12.2018, 09:14)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (07.12.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Nach dem Kursrückfall von gestern gehe es bei Siltronic heute auch wieder aufwärts. Ein Grund für die erneute Trendwende sei die Hoffnung der Investoren, dass die US-Notenbank die Zinsen im nächsten Jahr langsamer als geplant anheben wolle. Der Chef der regionalen Notenbank, Robert Kaplan, habe gestern dafür geworben, "geduldig zu sein" und mit den Zinsschritten nichts zu überstürzen. Die US-Börsen hätten sich von ihren Tiefstständen gelöst.An der fundamentalen Situation habe sich bei dem Waferhersteller in den letzten Tagen im Prinzip nichts geändert. Erst in dieser Woche habe CFO Rainer Irle weiteres Marktwachstum und hohe Margen für den Konzern in Aussicht gestellt. Bedenken, dass eine verstärkte Produktion für einen Preisverfall sorgen oder neue Wettbewerber aus Fernost auftauchen könnten, teile Irle nicht. Mit einem 2019er-KGV von 6 sei der TecDAX-Titel angesichts der Aussichten auch im Peer-Group-Vergleich weiterhin keinesfalls zu teuer.Die Siltronic-Aktie arbeite nach der mehrmonatigen Talfahrt seit Anfang Oktober an einer Stabilisierung im Bereich zwischen 71 und 88 Euro. Aktuell teste das Papier dabei die untere Begrenzung dieser Zone. Die Ausgangslage sei denkbar einfach. Breche der Titel nach unten durch, warte die nächste technische Unterstützung bei 60 Euro. Komme es mit dem Anstieg über die 88-Euro-Marke, laute der nächste Halt: 100 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siltronic-Aktie: