Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

140,95 EUR -3,06% (25.01.2021, 12:02)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

140,95 EUR -2,93% (25.01.2021, 11:53)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (25.01.2021/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) von 140 auf 145 Euro.GlobalWafers habe das Übernahmeangebot für den deutschen Wafer-Hersteller erneut aufgestockt und sei nun bereit, insgesamt bis zu 4,35 Mrd. Euro für die Transaktion zu zahlen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Gleichzeitig sei die Annahmefrist bis zum 10. Februar verlängert und die Mindestannahmeschwelle auf 50% gesenkt worden. Der Konzern aus Taiwan habe allerdings auch klargemacht, dass die veränderten Konditionen ein endgültiges Angebot für die Aktionäre der Siltronic AG darstellen würden und es keinen weiteren Anlauf geben werde. Falls GlobalWafers nicht zum Zuge käme, würde man "alternative Wachstumspläne verfolgen, die sich in einem fortgeschrittenen Planungsstadium befinden". Der Vorstand von Siltronic habe den erhöhten Angebotspreis begrüßt und das Übernahmeangebot als attraktiv bezeichnet. Auf Basis der neuen Bestimmungen und der Aussagen aus den beteiligten Unternehmen halte Strauß Spekulationen auf eine weitere Aufstockung des Angebots für hochriskant.Daher bekräftigt, Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Empfehlung das Angebot anzunehmen und gegebenenfalls deutlich über der Offerte liegende Aktienkurse zum Verkauf direkt über die Börse zu nutzen. (Analyse vom 25.01.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Siltronic AG": - Keine vorhanden.