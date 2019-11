XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro-und Nanoelektronikund bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (21.11.2019/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Analysten Gustav Froberg und Gerhard Orgonas von der Privatbank Berenberg:Gustav Froberg und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) von 62 auf 70 Euro.Sie hätten ihr Bewertungsansatz für den deutschen Wafer-Hersteller geändert, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Der Preisdruck dürfte sich im kommenden Jahr verstärken. Die Bewertung der Siltronic-Aktie erscheine aber vernünftig. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Gustav Froberg und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Siltronic-Aktie bestätigt und das Kursziel von 62 auf 70 Euro angehoben. (Analyse vom 21.11.2019)Börsenplätze Siltronic-Aktie: