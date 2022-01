Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im SDAX und im TecDAX gelistet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Berichte vom wahrscheinlichen Aus für die Übernahme durch den taiwanischen Halbleiterhersteller GlobalWafers hätten am Freitagabend die Siltronic-Aktie unter Druck gesetzt. Kurz vor Handelsschluss habe die zuvor noch klar im Plus gehandeltes Papier ins Minus gedreht.Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe zuvor unter Berufung auf mit der Sache vertraute Kreise von den erfolglosen Bemühungen des taiwanischen Konzerns berichtet, den geplanten Deal über 4,4 Mrd. Euro noch zu retten. Bei einem Treffen hinter verschlossenen Türen zwischen der Vorstandsvorsitzenden von GlobalWafers, Doris Hsu, und Vertretern des Bundeswirtschaftsministeriums habe der Technologiekonzern die Bedenken der Regierung nicht ausräumen können, habe es in dem Bericht geheißen.Am Donnerstag habe es geheißen, Globalwafers biete der Bundesregierung Zugeständnisse für eine Erlaubnis zur Übernahme des deutschen Konkurrenten Siltronic an. Kurz vor Ablauf der Genehmigungsfrist habe das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt: "Durch eine Freigabe unter Bedingungen oder ein Schreiben mit freiwilligen, einseitigen Verpflichtungen seitens Globalwafers bestehen weiterhin rechtliche Optionen, um etwaige Bedenken auszuräumen."Nun scheine der Deal jedoch tatsächlich vor dem Aus zu stehen. Sollte die Übernahme tatsächlich platzen, müsse das nicht schlecht für die Siltronic-Aktie sein. Das Marktumfeld sei für den Wafer-Hersteller besser denn je und andere Aufkäufer dürften Schlange stehen. Klappe die Übernahme doch, bezahle GlobalWafers 140 Euro je Aktie. So oder so bleibe die Siltronic-Aktie deshalb ein Kauf, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG: Aktien von Siltronic befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.