Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (11.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Mit einer erneuten Umsatz- und Gewinnwarnung sei die Erholung der Siltronic-Aktie jäh beendet worden. Nachdem der bisherige Ausblick des Waferherstellers schon sehr verhalten ausgefallen sei, zeige sich der Vorstand jetzt noch pessimistischer. Die Auswirkungen auf die Aktien von Infineon oder AIXTRON würden dabei aber recht überschaubar ausfallen.Siltronic rechne im laufenden Jahr mit einem Umsatzrückgang um fünf bis zehn Prozent, nachdem hier bisher das Vorjahresniveau von 1,46 Milliarden Euro angepeilt worden sei. Die EBITDA-Marge solle auf 33 bis 37 Prozent sinken, statt nur "leicht unter dem Vorjahreswert" von 40,5 Prozent liegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) dürfte zudem "deutlich" fallen. Hier sei das Management bisher von einem Minus von rund 10% ausgegangen.Begründet worden seien die neuen Ziele mit der allgemeinen konjunkturellen Abkühlung, geopolitischen Unsicherheiten sowie des immer noch laufenden Lagerbestandsabbaus in der Branche und bei den Kunden. Eine Erholung des Marktumfeldes lasse sich daher noch nicht absehen, habe es aus der Münchner Firmenzentrale geheißen. Interessant in diesem Zusammenhang: Umsatz und EBITDA hätten sich im Auftaktquartal 2019 noch im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Das zweite Quartal solle laut Siltronic dagegen schwächer als erwartet verlaufen.Anleger sollten daher bei der Siltronic-Aktie vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Michael Schröder. (Analyse vom 11.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.