Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

137,55 EUR -2,00% (25.07.2018, 10:08)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

137,95 EUR -1,43% (25.07.2018, 09:53)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Mitglied im TecDAX. (25.07.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktie muss Seitwärtsphase verlassen - AktienanalyseDie Einnahmen steigen seit Jahren stetig und rückten den Waferspezialisten Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) in den Fokus der Investoren, heute früh hat der Tech-Konzern Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgestellt und positiv überrascht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mal sehen, ob der sich abzeichnende Kursschub aus der Vorbörse an die Jahreshochs führe.Zu den Zahlen: Siltronic habe im zweiten Quartal einen Umsatz von 361,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 146 Mio. Euro erzielt. Beim Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 erwarte Siltronic jetzt einen Umsatz von gut 1,4 Mrd. Euro - bisher habe man noch mit etwas mehr als über 1,3 Mrd. Euro und einer EBITDA-Marge von rund 40 Prozent gerechnet.Technisch sei das Wertpapier von Siltronic seit etwa Oktober letzten Jahres in einer Seitwärtsphase zwischen den Marken von 107,75 und 160,66 Euro eingekeilt. Erst eine nachhaltige Auflösung dieser Range könne für mittelfristige Signale sorgen. Kurzfristig könne aber das Momentum resultierend aus den Quartalszahlen auf der Oberseite über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden. Denn bis zu den Jahreshochs seien noch über 12 Prozent Kurspotenzial vorhanden.Ein bärisches Szenario stelle sich im Wertpapier von Siltronic aber erst unter dem Niveau von 130,00 Euro ein. Dann aber könnten rasch Abgaben zurück auf das Niveau des EMA 200 bei aktuell 125,95 Euro folgen, darunter würden Verluste auf die Julitiefs bei 113,45 Euro drohen. Aber selbst die beiden Szenarien würden noch lange nicht die übergeordnete Seitwärtsbewegung seit Oktober 2017 auflösen können, weshalb es sich nur um ein kurzes Investment handelt und die Risiken entsprechend eingedämmt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 25.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link