Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

61,62 EUR +1,58% (11.07.2019, 09:00)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (11.07.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Besonders unter Candlestickgesichtspunkten gestalte sich die aktuelle Ausgangslage der Siltronic-Aktie überaus spannend. So habe der Titel Ende Juni ein klassisches "Hammer"-Umkehrmuster ausgeprägt, welches gleichzeitig Teil einer weiteren Trendwendeformation sei - einem sog. "morning star". Auf Monatsbasis liege ebenfalls ein lehrbuchmäßiger "Hammer" vor. Interessant sei in diesem Zusammenhang auch die Umsatzentwicklung. So sei die zuvor beschriebene Candlestick-Trendwendeformation mit dem zweithöchsten Volumen der Historie ausgebildet worden. Eine ganze Reihe von quantitativen Indikatoren (z.B. RSI, MACD, RSL) zeige zudem eine divergente Entwicklung, indem das jüngste Verlaufstief (49,13 EUR) nicht mehr durch entsprechende Indikatorenpendants bestätigt werde. Alle diese Faktoren würden dafür sprechen, dass das zuvor angeführte Jahrestief per saldo ein wichtiges zyklisches Low markiere. Bei einer Rückeroberung des Dezembertiefs bei 64,78 EUR verfestige sich die von den Analysten favorisierte technische Aufwärtsreaktion. Die Barrieren bei rund 70 EUR würden dann das nächste Erholungsziel abstecken.Als Stop-Loss ist das Junitief bei 49,13 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 11.07.2019)Börsenplätze Siltronic-Aktie:XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:60,60 EUR +1,10% (10.07.2019, 17:35)