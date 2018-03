Kursziel

Siltronic-Aktie

(EUR) Rating

Siltronic-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 120,00 Hold Commerzbank Thomas Becker 19.02.2018 170,00 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 14.02.2018 155,00 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 02.02.2018 156,00 Buy Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 02.02.2018 125,00 Buy Citigroup Amit Harchandani 27.10.2017

Börsenplätze Siltronic-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

112,15 EUR -5,76% (02.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

113,20 EUR -2,41% (02.03.2018, 21:22)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der Weltmarktführer für Wafer aus Reinstsilicium und bedient nahezu alle führenden Verbraucher von Siliciumwafern für die Halbleiterindustrie. Die Siltronic AG verfügt über ein multinationales Netzwerk von hochmodernen Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Dies umfasst Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur, die jeweils zu den fortschrittlichsten und größten der Welt zählen. Das umfangreiche Produktportfolio der Siltronic AG deckt alle Anforderungen ihrer Kunden ab. Darüber hinaus unterhält die Siltronic AG mit allen ihren größeren Kunden über viele Jahre gewachsene Geschäftsbeziehungen.



Wafer aus hochreinem Silicium für die Halbleiterindustrie bilden die Grundlage für hoch komplexe Halbleiterbauelemente, z.B. für Hochspannungsanwendungen, niedrigohmige Schaltkreise für den Automobilbau und die Telekommunikation sowie hoch integrierte Mikroprozessoren und Speicherbauelemente für die Informationsverarbeitung. Daher sind die Siliciumwafer von Siltronic in zahlreichen Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie Mobiltelefone, Laptops, Autos und in vielen anderen Konsumgütern zu finden. (03.03.2018/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Siltronic-Aktie (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 170,00 oder 120,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG wird am 5. März die Zahlen des vierten Quartals 2017 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siltronic-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Credit Suisse. Die Schweizer Bank hat Siltronic auf "outperform" mit einem Kursziel in Höhe von 170 Euro belassen. Analyst Achal Sultania habe die Aktie des Waferherstellers in einer am 14. Februar vorliegenden Studie zudem auf die Empfehlungsliste des Hauses für Nebenwerte gesetzt. Das Potenzial für deutlich steigende Waferpreise werde immer noch unterschätzt, habe der Experte betont. Dazu sei die Aktie im Branchenvergleich günstig.Die niedrigste Kursprognose für Siltronic kommt dagegen von der Commerzbank: Analyst Thomas Becker hat die Bewertung für Siltronic nach einem Presseinterview mit dem Finanzvorstand auf "hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. 2018 könnte für den Waferhersteller noch besser werden als bisher gedacht, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am 19. Februar vorliegenden Studie. Eine mögliche Kapazitätsausweitung könnte den Großaktionär Wacker Chemie allerdings mit weiteren Anteilsverkäufen eher früher als später aktiv werden lassen.Im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur ist auch der TecDAX-Titel unter die Räder gekommen. Nach Einschätzung von Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", sind jedoch die Aussichten für den deutschen Wafer-Hersteller weiterhin gut und die Bewertung der Aktie attraktiv. Der langfristige Aufwärtstrend in Form der 200-Tage-Linie sei intakt. Mutige Anleger sollten zugreifen und auf steigende Notierungen setzen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siltronic-Aktie auf einen Blick: