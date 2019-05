Kursziel

Siltronic-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 65,00 Sell UBS AG Francois-Xavier Bouvignies 16.04.2019 70,00 Hold Deutsche Bank Robert Sanders 15.04.2019 78,00 Neutral Credit Suisse Achal Sultania 11.04.2019 85,00 Hold Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 11.04.2019 90,00 Neutral Oddo BHF Amine Daly 11.04.2019 85,00 Hold Berenberg Bank Gustav Froberg 07.03.2019

Börsenplätze Siltronic-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

88,36 EUR -0,32% (30.04.2019, 12:32)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

88,48 EUR -0,61% (30.04.2019, 12:45)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (02.05.2019/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 90,00 oder 65,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG wird am 3. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siltronic-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Oddo BHF. Die Investmentbank hat den Titel nach der Gewinnwarnung von "buy" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 90 Euro gesenkt. Zeitpunkt und Geschwindigkeit einer Erholung des Wafer-Marktes seien ungewiss, schrieb Analyst Amine Daly in einer am 11. April vorliegenden Studie. Der Analyst rechne mit einem schwachen Jahr und habe seine Schätzungen gekürzt.Die Schweizer Großbank UBS hat dagegen die Einstufung für Siltronic auf "sell" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sehe laut einer am 16. April vorliegenden Studie kurz- bis mittelfristig weiterhin Abwärtsrisiken, da die durchschnittlichen Verkaufspreise für Wafer 2020 erheblich sinken könnten.Zudem hat die Deutsche Bank das Kursziel für Siltronic vor Zahlen von 80 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "hold" belassen. Er rechne für die Halbleiterbranche erneut mit einer schwierigen Berichtssaison, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am 15. April vorliegenden Studie. Die Marktschätzungen dürften für viele Unternehmen aus der Branche nach unten korrigiert werden. Der Experte bevorzuge Werte mit attraktivem Chance/Risiko-Profil, die noch deutlich unter ihren Hochs aus dem vergangenen Jahr notierten. Zu seinen "Top Picks" würden STMicro, Infineon und AIXTRON zählen. Zurückhaltender sei er für ASML, Siltronic und Dialog.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siltronic-Aktie auf einen Blick: