Paris (www.aktiencheck.de) - Ähnlich wie der Goldpreis übersprang auch Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) in der Vorwoche einen wichtigen Widerstand, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Bei Silber habe es sich um den Kreuzwiderstand bei 25,60 USD gehandelt. Die Aufwärtsbewegung habe anschließend allerdings im Bereich eines weiteren Widerstandsclusters zwischen 26,02 und 26,17 USD gestoppt. Darunter pendle das Edelmetall seit einigen Tagen seitwärts.



Kurzfristig sei der Silberpreis eingeklemmt. Der endgültige Befreiungsschlag zur Oberseite wolle bislang nicht gelingen. Hierfür müsste zunächst das Cluster um 26,10 USD und anschließend das Zwischenhoch bei 26,61 USD überwunden werden. Würden die Bullen diese Stärke zeigen, bestehe Aufwärtspotenzial in Richtung 28,34 USD. Auf der Unterseite diene die Marke von 25,60 USD als Support. Darunter laufe der Silberpreis Gefahr, in Richtung 24,66 USD abverkauft zu werden. (20.04.2021/ac/a/m)

