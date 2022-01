"Ich denke, dass die Nachfrage nach Silber steigen wird, weil der Aktienmarkt anfängt, zu bröckeln", so Morgan in einem Interview mit dem Internetportal kitco.com. "Wenn der Kryptowährungsmarkt anfängt zu schwinden, werden wir ein viel größeres Interesse an den Edelmetallen sehen." Morgan habe hinzugefügt, dass die industrielle Nachfrage bis 2022 weiterhin für Rückenwind sorgen werde.



"Elektrifizierung ... alles, was elektrisch oder elektronisch ist, wird wahrscheinlich der Hauptantrieb sein. Solarzellen werden wahrscheinlich eine große Rolle spielen", habe er gesagt. Da die fossilen Brennstoffe die "Energieklippe" erreichen würden, würden erneuerbare Energiequellen wie die Solarenergie eine größere Rolle bei der Energieerzeugung spielen. Allerdings gebe es ein großes Problem, so Morgan. "Es gibt nicht genug Silber, um den US-Wohnungsmarkt mit Solarenergie zu versorgen, geschweige denn die Industrie in den Vereinigten Staaten. Mit anderen Worten: Für alle kommerziellen Aktivitäten in den Vereinigten Staaten, die Strom benötigen, wäre der Wert des gesamten Silbers, das wir auf der Erde fördern, etwa zwei Jahre lang erforderlich. Um alle Häuser mit Silber zu versorgen, bräuchte man etwa den Silberwert eines Jahres", habe er gesagt.



Tatsächlich sei der Einbruch beim Silberpreis aus fundamentaler Sicht kaum nachvollziehbar. Sicherlich sei die Investmentnachfrage ein wesentlicher Faktor beim Silberpreis. Und die sei im vergangenen Jahr schwächer gewesen. Doch sollten die Edelmetalle wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen, könne der kleine Bruder von Gold rasch wieder in den Fokus geraten. Aktuell gelte das Hauptaugenmerk jedoch den Chart. Mittelfristig müsse Silber über 25 Dollar steigen, um wieder ein bullisheres Szenario zu eröffnen. (12.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) kämpft weiter darum, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Doch die 25-Dollar-Marke, die so etwas wie der Schlüssel für die Bullen sei, sei noch in weiter Ferne. Zunächst gelte es das Zwischenhoch aus dem Dezember im Bereich von 23,20 Dollar zu überwinden. Doch wenn es nach David Morgan vom Morgan Report gehe, dann dürften sich Silberanleger auf ein starkes Jahr 2022 einstellen.