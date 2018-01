Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Silver Institute hat gestern einen Ausblick zum Silbermarkt (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) für dieses Jahr präsentiert, so die Analysten der Commerzbank.



Demnach sehe es eine weiter steigende Nachfrage nach Silber für industrielle Anwendungen, die 60% der gesamten Nachfrage ausmachen würden. Aufgrund der guten Leitfähigkeit spiele Silber in vielen elektrischen Anwendungen eine Rolle. Das Silver Institute sehe als Wachstumstreiber Industriesektoren, die sich hin zu einer verstärkten Elektrifizierung bewegen würden, wie zum Beispiel die Automobilindustrie. Daneben solle Silber wieder stark in Solaranlagen zum Einsatz kommen, die die Nachfrage aus diesem Bereich auf ein neues Rekordhoch treiben dürfte. Die Schmucknachfrage, die mit einem Anteil von 20% die zweitgrößte Nachfragekomponente sei, solle dieses Jahr wieder spürbar an Dynamik gewinnen, nachdem sie im letzten Jahr verhalten ausgefallen sei. Auch die Nachfrage nach Münzen und Barren dürfte nach dem schwachen letzten Jahr jetzt wieder etwas anziehen. Die ETF-Nachfrage solle moderat ausfallen.



Auf der Angebotsseite erwarte das Silver Institute keine großen Veränderungen. Während die Minenproduktion aus reinen Silberminen aufgrund fehlender Investitionen und Ausfällen in Südamerika eingeschränkt bleiben dürfte, solle die Produktion von Silber als Nebenprodukt wegen der stark gestiegenen Metallpreise zunehmen. Das Angebot an Altsilber solle stabil bleiben. Unter dem Strich gehe das Silver Institute davon aus, dass der globale Silbermarkt 2018 wieder in ein moderates Angebotsdefizit rutsche. Dies sollte nach Erachten der Analysten dem Silberpreis Unterstützung geben. (19.01.2018/ac/a/m)