Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) musste nach der FOMC-Sitzung in der letzten Woche und den hawkishen Kommentaren von Bullard einen Rückschlag hinnehmen, so die Experten von XTB.Andere Edelmetalle, wie Silber ( ISIN XC0009653103 WKN nicht bekannt), seien ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Silberpreis sei auf die Unterstützungszone bei 26,00 Dollar gefallen, wo die Abwärtsbewegung gestoppt worden sei. Man beachte, dass die oben genannte Preiszone zusätzlich durch die 200-Tage-Linie gestärkt werde. Die technische Landschaft für eine potenzielle Erholung sehe günstig aus und angesichts der Tatsache, dass die Sprecher der US-Notenbank in dieser Woche deutlich vorsichtiger und dovish geklungen hätten, könnte sich der Silberpreis auf einen Anstieg vorbereiten. In einem solchen Szenario läge die wichtige Widerstandszone, die es zu beobachten gelte, bei 28,00 Dollar pro Unze. Sollten wir andererseits einen Durchbruch unter die Zone bei 26,00 Dollar sehen, könnte das nächste Ziel für Verkäufer die Schwelle von 24,75 Dollar sein, so die Experten von XTB.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (23.06.2021/ac/a/m)