Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat eine mehr oder weniger ereignislose Woche hinter sich, so die Experten des Anlegermagazins "Der Aktionär"."Der Abverkauf bei Gold war getrieben von der aufkommenden Zinsangst in den USA", sage Bußler. Ein schwächerer Arbeitsmarktbericht als erwartet, könnte entsprechend etwas Angst nehmen und bei Gold den Druck wegnehmen. Erwartet würden 706.000 neu geschaffene Stellen und eine Arbeitslosenquote von 5,6%. "Ich denke, einige haben sich im Vorfeld entsprechend positioniert und könnten ihre Positionen wieder auflösen, wenn sich die Schwäche von Gold nach den Arbeitsmarkdaten nicht fortsetzt", prognostiziere Bußler. Auch im vergangenen Jahr sei der Juni alles andere als ein glorreicher Monat für den Goldpreis gewesen - wenngleich natürlich nicht so schwach wie der Juni 2021, der als schlechtester Monat Juni seit dem Jahr 2013 in die Geschichte eingehen werde.Silber halte sich aktuell besser als Gold. "Der Silberpreis kann bislang die 200-Tage-Linie verteidigen", sage Bußler. Aber auch hier werde es langsam Zeit für einen impulsiven Anstieg, um etwas mehr Sicherheit zu bekommen. (02.07.2021/ac/a/m)