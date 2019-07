Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) konnte sich in den vergangenen Wochen sehr stark nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien oberhalb der 14,25 USD zu einer zunächst moderaten Erholung gestartet, welche sich nach dem Ausbruch aus einer kleinen bullischen Flaggenformation an den Vortagen beschleunigt habe.



Nach dem Scheitern am längerfristigen Abwärtstrend biete sich ein Pullback auf die 16,20 USD, sodass bereits davon ausgehend die Rally wiederaufgenommen werden könnte. Gehe es dann über 16,60 USD hinaus, werde der Weg in Richtung der 17,36 USD relativ frei. Ein Rückfall unter den bei 16,00 USD liegenden Abwärtstrend würde das Chartbild hingegen eintrüben und könnte einen Rücklauf bis 15,64 USD nach sich ziehen. (23.07.2019/ac/a/m)

