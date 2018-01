Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der erfolgreichen Bodenbildung bei 15,59 USD stieg Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) in einem massiven Konter ab Mitte Dezember über die Hürden bei 16,26 und 16,60 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zum Jahreswechsel sei auch die mittelfristige Abwärtstrendlinie gebrochen und der zentrale Widerstand bei 17,23 USD erreicht worden. Dort sei der Wert in eine volatile Seitwärtsbewegung übergegangen und habe dabei mehrfach die Unterstützung bei 16,96 USD getestet. Zuletzt sei zwar auch die steile Aufwärtstrendlinie unterschritten worden, Abgabedruck sei anschließend jedoch nicht zu verzeichnen gewesen.



Die Aufwärtsdynamik sei bei Silber merklich zurückgegangen. Dennoch sei die Tatsache, dass der starke Anstieg nur zur Seite hin korrigiert werde, bullisch zu werten. Kurzfristig könnte der Wert bei einem Bruch der 16,96 USD einen Pullback an die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 16,60 USD vollziehen. Dort dürften die Bullen jedoch eine Kaufwelle bis 17,23 USD starten. Werde die Marke ohne weitere Korrektur gebrochen, dürfte Silber direkt unterhalb der Aufwärtstrendlinie bis 17,91 USD klettern. Eine vorherige Korrektur würde diesen Verlauf nur zeitlich hinauszögern. Abgaben unter 16,60 USD würden den Anstieg dagegen unterbrechen und zu einer Korrekturausweitung bis 16,26 USD führen. (19.01.2018/ac/a/m)