Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das langfristige Chartbild des Silberpreises weiß weiterhin zu gefallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Als entscheidender Katalysator fungiere dabei die zuletzt mit dem Spurt über das Mehrjahreshoch bei 21,11 USD vervollständigte Bodenbildung der letzten sechs Jahre. Seit dem Verlaufshoch von Anfang August bei knapp 30 USD befinde sich das Edelmetall allerdings im Konsolidierungsmodus. Festmachen könnten Anleger diese Entwicklung an den jüngsten Wochenkerzen, deren Schwankungsbreiten jeweils innerhalb des Pendants der Vorwoche verblieben seien. An den beschriebenen Innenstäben könnten Anleger den Respekt der Marktteilnehmer vor der Marke von 30 USD festmachen. Letztlich trage das Kräftesammeln der letzten Wochen allerdings konstruktive Züge. Dafür gebe es im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen vollziehe sich das Luftholen oberhalb der horizontalen Unterstützungszone bei 26/25 USD. Zum anderen liege auf Tagesbasis eine klassische Dreieckskonsolidierung vor. Während die untere Begrenzung (akt. bei 25,56 USD) gut mit der zuvor genannten Bastion harmoniere, würde eine Auflösung dieser trendbestätigenden Formation (obere Flaggenbegrenzung akt. bei 28,55 USD) einen früheren Hinweis auf ein neues Verlaufshoch oberhalb der Marke von 30 USD liefern. (09.09.2020/ac/a/m)

