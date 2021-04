Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Basis der 200-Tage-Linie (akt. bei 25,55 USD) hat der Silberpreis zuletzt mehrfach Unterstützung gefunden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch das sei nicht die einzige Erkenntnis, die Anleger derzeit aus den gleitenden Durchschnitten gewinnen können: Alle drei Glättungen (50, 90 und 200 Tage) lägen derzeit sehr dicht beieinander! In der Vergangenheit sei das oftmals der ideale Nährboden für einen neuen Trendimpuls gewesen. Als Signalgeber auf der Oberseite würden die Analysten dabei einen Anstieg über die letzten beiden Verlaufshochs bei 26,63/26,67 USD definieren. Warum sie eher nach einem Einstieg auf der Oberseite suchen würden, liege an der grundsätzlich konstruktiven Konsolidierung seit Sommer vergangenen Jahres, die charttechnisch mit der Ausprägung einer Flagge bzw. eines Keils einhergangen sei. Werde ihr Trigger aktiviert, sollte das Edelmetall erneut Kurs auf die Hochpunkte von Anfang Februar bzw. Anfang August bei rund 30 USD nehmen. Ein Sprung über diese Hürden würde wiederum die größere Phase des Kräftesammelns seit August 2020 beenden. Um vor einem negativen Trendimpuls geschützt zu sein, biete sich die 200-Tage-Linie als Absicherung an. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. (29.04.2021/ac/a/m)

