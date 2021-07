Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetallanleger haben es nicht leicht, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Tatsächlich habe sich das Chartbild mit dem Rutsch unter die 20-Tage-Linie natürlich eingetrübt. Allerdings sei das Chartbild ohnehin wackelig gewesen. Silber habe quasi auf der 200-Tage-Linie entlang getänzelt, habe aber keine Dynamik mehr nach oben entwickelt. Dass die Bären die Chance nutzen würden, komme also nicht komplett überraschend. Doch rücke damit tatsächlich automatisch die Marke von 20 Dollar in den Blick. Gar so schnell gehe es dann doch nicht und es spreche eher für eine extrem negative Stimmung, dass einige jetzt schon solche Horrorszenarien aufmachen würden. Es gebe noch einige Haltepunkte. So sitze Silber sogar aktuell in einer Unterstützungszone, die sich aus dem 61,8 Prozent und 76,4 Prozent Fibonacci seit dem Anstieg von Ende März errechne. Über 20 Dollar Silber müsste man erst dann diskutieren, wenn der Silberpreis unter das Tief von Ende März bei 23,60 Dollar falle.Der Abverkauf bei Silber sei sicherlich schmerzhaft gewesen, insbesondere für Anleger in Silberaktien. Doch die Abgesänge scheinen doch reichlich übertrieben zu sein, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Aus charttechnischer Sicht sei der Rutsch unter die 200-Tage-Linie negativ zu werten. Doch von 20 Dollar oder weniger sei der Silberpreis auch aus charttechnischer Sicht ein gutes Stück entfernt. Silber habe die Chance, in diesem Bereich zu drehen. Sicherlich würde aber erst ein Ausbruch über 28 Dollar das Bild wieder zugunsten der Bullen drehen. (19.07.2021/ac/a/m)