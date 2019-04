Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einem Doppeltop an der Hürde bei 16,26 USD fiel der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) im März an die Unterstützung bei 15,00 USD zurück, die gegen den Ansturm der Verkäuferseite verteidigt wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei eine Erholung gefolgt, die allerdings am Widerstand bei 15,59 USD gescheitert sei. Seit Ende März setze der Wert erneut an die 15,00-USD-Marke zurück und drohe damit die Abwärtsbewegung aus dem Februar fortzuführen. (04.04.2019/ac/a/m)



