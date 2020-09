Vor wenigen Tagen sei der Silberpreis auf den niedrigsten Stand seit Juli gefallen. Anfang August habe das Edelmetall noch bei 29,80 Dollar ein neues Mehrjahreshoch ausgebildet. Nicht zuletzt der wieder etwas stärkere Dollar sowie insbesondere die wieder steigenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen, die die Aussichten für die Entwicklung der Wirtschaft wieder eingetrübt hätten, hätten für Druck gesorgt. Silber werde nicht nur als Edelmetall, sondern auch als Industriemetall genutzt und leide daher unter einer schwächelnden Nachfrage.



Mittelfristig habe der Silberpreis aber gute Chancen, die im März gestartete Rally-Bewegung fortzusetzen. Hierfür würden gleich mehrere Gründe sprechen: Zum einen weise Silber im Vergleich zu Gold eine massive Unterbewertung auf. Während Gold im August dieses Jahres ein neues Rekordhoch habe erklimmen können, sei Silber noch weit davon entfernt. Im Jahr 2011 habe das Edelmetall noch bei mehr als 49 Dollar notiert. Und auch das direkte Gold-Silber-Verhältnis, das so genannte Gold-Silber-Ratio befinde sich weiter auf historisch hohem Niveau: derzeit 79. Der 100-Jahre-Durchschnitt liege hier gerade einmal bei 52.



Zudem würden die anhaltende Inflationsangst und die weiter eingeschränkte Verfügbarkeit dem Silberpreis in die Hände spielen. Der Stillstand im Frühjahr im Zuge der Corona-Krise habe in den Edelmetall-Produktionsbetrieben zu einer physischen Verknappung geführt, die nach wie vor nicht aufgearbeitet sei.



DER AKTIONÄR bleibe enorm zuversichtlich, was die weitere Entwicklung des Silberpreises angehe. Der Anstieg über 30 Dollar im August habe dazu geführt, dass der Silberpreis heiß gelaufen sei. Durch die jüngste Korrektur sei die Überhitzung aber abgebaut worden. Derzeit finden Anleger wieder langfristig interessante Kaufkurse, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (30.09.2020/ac/a/m)







