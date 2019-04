Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) stoppte im Februar eine mehrwöchige Erholung an der Kurshürde bei 16,26 USD und brach in einer steilen Abwärtsbewegung unter die zentrale Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei 15,59 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



An der Supportmarke bei 15,00 USD habe der Einbruch Anfang März gestoppt, doch die anschließende Erholung sei frühzeitig an der 15,59-USD-Marke beendet worden. Seither würden die Marktteilnehmer um die Unterstützung bei 15,00 USD und damit um die mittelfristige Entwicklung des Silberpreises ringen.



Solange die Bullen die 15,59-USD-Marke nicht zurückerobern könnten, bleibe der Abwärtstrend bei Silber tonangebend und ein Rückfall unter 15,00 USD wahrscheinlich. In der Folge dürfte es zu einem Einbruch bis 14,60 USD und darunter an die 14,31-USD-Marke kommen. Dort wäre eine Bodenbildung und ein mittelfristiger Anstieg zu erwarten. Sollte der Wert dagegen über 15,26 USD ansteigen, warte bei 15,59 USD die entscheidende Hürde, an der sich der Abwärtstrend fortsetzen sollte. Werde die Barriere dagegen gebrochen, könnte Silber dynamisch bis 16,00 und 16,26 USD ansteigen. (10.04.2019/ac/a/m)



