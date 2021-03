Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) kam es an den Vortagen zu einem erneuten Scheitern an der Hürde bei 27,92 USD, was einen Kursrückgang nach sich zog, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser führe die Notierungen jetzt auch bereits aus dem Aufwärtstrend der Vorwochen.



Setze sich der Trendbruch durch, drohe ein verstärkter Kursrückgang. Vor allem bei Anschlussverkäufen unter 25,65 USD müsse einkalkuliert werden, dass auch 24,18 USD bald erreichbar werden könnten. Darunter öffne sich der weitere Weg in Richtung 21,55 USD. Schaffe es Silber noch über die 27,92 USD, könnte die Rally in Richtung 30,00 USD schnell reaktiviert werden. (02.03.2021/ac/a/m)



