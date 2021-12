Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Erkläre die Vergangenheit, erkenne die Gegenwart, sage die Zukunft voraus!" - dieser hippokratische Anspruch gilt natürlich auch für Technische Analysten, gerade bei der Erstellung des Jahresausblicks, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In Bezug auf den Silberpreis werde diesem hehren Ziel vor allem die höchste aller Zeitebenen gerecht. So würden auf Jahresbasis alle wichtigen Chartmarken bestätigt bzw. untermauert. Doch der Reihe nach: Während auf der Oberseite das Jahreshoch bei 30 USD punktgenau mit dem Pendant des Vorjahres zusammenfalle, sorge das Jahrestief (21,39 USD) für einen lehrbuchmäßigen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei gut 21 USD und damit für eine Bestätigung der vorangegangenen langfristigen Bodenbildung. Dazwischen liege in der ganz langfristigen Betrachtung viel "charttechnisches Niemandsland", wenngleich die erneute Kursschwäche zum Jahresende für einen Wermutstropfen sorge. Deshalb biete sich die Marke von 21 USD weiter als "Katastrophenstopp" an. Dagegen würde bei einem Spurt über die jüngsten beiden Wochenhochs bei 30 USD ein prozyklisches Investmentkaufsignal entstehen. (21.12.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Silber



