Ausblick: Der jüngste Ausverkauf habe den Silberpreis weiter unter Druck gesetzt. Nur ein steiler Anstieg über die 14,91 USD-Marke könnte jetzt weitere Abgaben verhindern.



Die Short-Szenarien: Unterhalb dieser ehemaligen Unterstützung seien die Bären am Zug und dürften das Edelmetall in den kommenden Tagen an die Haltemarke bei 14,31 USD drücken. An dieser Stelle wäre mit einer deutlicheren Erholung zu rechnen. Werde die Unterstützung dagegen ebenfalls unterschritten, wäre ein Angriff auf die zentrale Haltemarke bei 13,85 USD wahrscheinlich. Sollte das Tief des vergangenen Jahres nicht für eine Bodenbildung genutzt werden, könnte der Abwärtstrend sogar bis 13,20 USD führen.



Die Long-Szenarien: Bei einer Rückeroberung der 14,91 USD-Marke wäre der Abwärtstrend der letzten Wochen zwar nicht überwunden, jedoch eine Erholung bis 15,30 USD zu erwarten. Dort dürften die Bären erneut zuschlagen. Ein Ausbruch über die Hürde hätte dagegen einen Anstieg bis 15,58 USD zur Folge. (03.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) erreichte noch Ende Februar den mittelfristig relevanten Widerstand bei 16,29 USD, bildete dort jedoch ein bearishes Doppelhoch aus und fiel direkt unter die Haltemarke bei 15,58 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Es sei ein Einbruch an die Unterstützung bei 14,91 USD gefolgt, die Anfang März verteidigt worden sei. Die daraufhin einsetzende Erholung sei allerdings an der Hürde bei 15,58 USD gescheitert. Seither habe sich eine volatile Abwärtsbewegung entwickelt, die den Wert erneut an die 14,91 USD-Marke gedrückt habe. Nach einer Phase des Ringens um die markante Unterstützung sei diese am vergangenen Mittwoch mit einer dynamischen Verkaufswelle durchbrochen worden.