Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Abverkauf von 17,23 USD bis an die Unterstützung bei 15,26 USD tendiert der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) seit Mitte Juli in einer schmalen Handelsspanne seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese werde auf der Oberseite durch den Widerstand bei 15,59 USD eingegrenzt. Zwar habe der Silberpreis zuletzt eine steile Abwärtstrendlinie zur Seite hin überschreiten können, ein Ausbruchsversuch über die 15,59 USD-Marke sei jedoch misslungen. Aktuell setze der Wert wieder an den Support bei 15,26 USD zurück.



Der Abwärtstrend bei Silber sei weiter intakt und dürfte sich jetzt bei einem deutlichen Bruch der 15,26 USD-Marke nochmals ausweiten. Das nächste Ziel auf der Unterseite liege bei 14,90 USD. Es dürfte jedoch nur eine Zwischenetappe zum Idealziel der Abwärtsbewegung bei 14,60 USD darstellen. Dort könnte das Edelmetall allerdings einen nachhaltigen Boden ausbilden und eine deutliche Erholung starten. Gelinge den Bullen dagegen die Verteidigung der 15,26 USD-Marke, könnte die Hürde bei 15,59 USD angelaufen werden. Ein Ausbruch über die Marke hätte ein kurzfristiges Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 16,01 USD zur Folge. (13.08.2018/ac/a/m)