Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (26.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika habe in H1 18 ein kräftiges Wachstum von 13,9% in Lokalwährung erzielt, während Pomrehn von 13,0% ausgegangen sei und die Konsensprognose auf 12,5% gelautet habe. Zurückzuführen sei dies in erster Linie auf eine Beschleunigung des org. Wachstums von 4,7% in Q1 18 auf 8,6% in Q2 18 gewesen.Sikas Bruttomarge habe im Vorjahresvergleich um 150 Bp nachgegeben, bedingt durch höhere Rohstoffkosten (110 Bp) und die verwässernde Auswirkung von Übernahmen (40 Bp). Allerdings habe das Unternehmen dies auf Ebene EBIT mithilfe des Operating Leverage kompensieren können. Daraus habe sich eine leichte Verbesserung der EBIT-Marge um 5 Bp ergeben (ausschl. der ausführlich besprochenen Einmalkosten von CHF 23 Mio. in Verbindung mit der Beilegung der Übernahmeschlacht mit Saint-Gobain).Der operative Cashflow habe sich um ganze 27,4% gegenüber dem Vorjahr erhöht.Die Unternehmensleitung bestätige für das Geschäftsjahr 2018 das Ziel eines Umsatzwachstums in Lokalwährung von über 10% und gehe davon aus, dass das EBIT und der Reingewinn etwas stärker wachsen würden als der Umsatz. Dies klinge etwas vorsichtiger als die bisherige Prognose ("EBIT und Reingewinn werden voraussichtlich deutlich überproportional steigen").Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, bestätigt klar sein buy-Rating für die Sika-Aktie. Das Kursziel laute CHF 165. (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link