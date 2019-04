Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:

127,85 EUR -0,70% (09.04.2019, 15:31)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

144,00 CHF -0,59% (09.04.2019, 16:22)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (09.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Solides 1Q19: Sika habe Umsatzerlöse für das 1Q19 von CHF 1.645 Mio. (+5,8% J/J) vermeldet, die dank eines besseren organischen Wachstums als erwartet (4,6% J/J) und günstigerer Wechselkurseffekte 0,2% über dem Konsens gelegen hätten.Wachstum in allen Regionen: In der EMEA-Region sei gestützt durch die starke Nachfrage in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) ein herausragendes org. Wachstum von 7,0% J/J erzielt worden, während es im Asien-Pazifik-Raum lediglich 2,8% betragen habe. Auf dem amerikanischen Kontinent sei das org. Wachstum (3,2%) durch die Kürzung der Ausgaben für Infrastrukturprojekte in Mexiko und den Arbeitskräftemangel in den USA gebremst worden. Das Wachstum im Geschäftsbereich Global Business sei aufgrund der schwächeren Nachfrage der Automobilindustrie erwartungsgemäß auf 2,0% gesunken.Optimistischer Ausblick: Nach dem soliden Start in das Jahr bestätige Sika sein Umsatzwachstumsziel für das GJ19 von 6 bis 8% in Lokalwährung (ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Übernahme von Parex). Die Genehmigung der Übernahme von Parex werde nun eher im 2Q19 erwartet (bislang: entweder im 2Q oder im 3Q). Infolgedessen sei das Management zuversichtlicher, dass die Umsatzerlöse im GJ19 CHF 8 Mrd. übersteigen würden. Das EBIT und der Reingewinn würden voraussichtlich überproportional steigen.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Sika-Aktie. Das Kursziel laute CHF 152. (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: