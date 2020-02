LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:

179,00 EUR -3,45% (24.02.2020, 10:18)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

191,35 CHF -2,65% (24.02.2020, 10:03)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (24.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Zuversichtlicher Wachstumsausblick: Bei der GJ-Präsentation vom letzten Freitag habe das Management optimistisch in die Zukunft geblickt. Für das GJ20 werde ein Umsatzwachstum von über 10% in Lokalwährung erwartet. Wenngleich das Wachstum im Wesentlichen durch den Konsolidierungseffekt der letztjährigen Übernahmen angetrieben werde, rechne das Management auch mit einem leichten organischen Wachstum, das insbesondere durch eine starke Projektpipeline in Nordamerika und die Eröffnung von sieben bis neun neuen Produktionsstätten getragen werde.In China gehe Sika von eher begrenzten Auswirkungen der Betriebsunterbrechungen nach dem Ausbruch des Coronavirus aus und erwarte im Gesamtjahr ein solides Wachstum. Auf den meisten europäischen Märkten werde mit einer positiven Entwicklung des Baugeschäfts gerechnet. Was das Automobilgeschäft anbelange, sei Sika zuversichtlich, den breiteren Markt dank der steigenden Durchdringungsraten weiterhin um 7 bis 8% übertreffen zu können.Die Margen würden sich verbessern: Das EBIT werde in diesem Jahr voraussichtlich überproportional steigen. Unterstützt werde dies durch die sinkenden Rohstoffkosten, die niedrigeren Integrationskosten für Parex und weitere Kostensynergien in Höhe von CHF 25 bis 30 Mio. infolge der Integration von Parex.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Sika-Aktie. (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: