Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (11.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika baue derzeit zwei weitere Produktionsstätten für Betonzusatzmittel in Kazachstan, um am aktuellen Boom in diesem Wachstumsmarkt teilhaben zu können. 2018 werde im lokalen Baugewerbe ein Plus von 5,9% erwartet, bis 2022 sollten es jährlich im Schnitt 4,9% sein - angekurbelt von steigenden Ölpreisen und chin. Direktinvestitionen sowie dem staatlichen Investitionsprogramm.Pomrehn rechne damit, dass Sika noch in Q4 18 den Bau neuer Produktionsanlagen in Texas, Peru und Guatemala ankündigen werde.Das Unternehmen sei derzeit gut aufgestellt, um das 2018 anvisierte Umsatzplus von über 10% sowie den Gesamtumsatz von erstmals CHF 7 Mrd. realisieren zu können. Auch EBIT und Reingewinn dürften zweistellig zunehmen - während eine weitere Margensteigerung angesichts der stetig steigenden Rohstoffpreise, den Verfahrenskosten für Saint-Gobain (CHF 23 Mio.), dem akquisitionsbedingten Verwässerungseffekt und den Startkosten für die neuen Werke eher unwahrscheinlich sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: