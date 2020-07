ISIN Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (20.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im September wolle Siemens die Tochter Siemens Energy an die Börse bringen. Die Aktionäre hätten das Vorhaben bereits abgesegnet. Jetzt gelte es, bei den Anlegern auch Interesse an der künftig eigenständigen Tochter zu wecken. Als Hoffnungsträger gelte Siemens-Energy-Chef Christian Bruch. Er sei zwar erst seit März im Amt, habe sich bislang aber einen guten Ruf erworben.Siemens Energy kämpfe v.a. im Bereich der großen Gasturbinen mit einem rückläufigen Geschäft. In der Eigenständigkeit dürften sich auch deshalb harte Einschnitte nicht gänzlich vermeiden lassen. "Wir müssen uns immer alle Standorte anschauen und prüfen, ob das, was jeweils gemacht wird, noch passt", so Bruch zur "Süddeutschen Zeitung". "Ich bin ein Freund ehrlicher Worte: Ich kann einen Abbau von Arbeitsplätzen derzeit nicht ausschließen. Das gilt überall auf der Welt. " Der Fokus werde künftig immer mehr in Richtung Erneuerbare Energien gerichtet, so Bruch.Siemens Energy stehe vor einem tiefgreifenden Wandel. Da die Erwartungen der Märkte an den Konzern allerdings niedrig seien, könnte das Unternehmen durchaus positiv überraschen. Die Siemens Energy-Aktie sei einen Blick wert, sobald mehr Details zur Bewertung vorlägen. Bei der Mutter Siemens gelte derweil weiter: Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2020)