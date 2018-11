ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (09.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) von 126 Euro auf 117 Euro.Das Zahlenwerk für das Q4 2017/18 (30.09.) sei hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2017/18 seien dennoch - überwiegend - souverän erreicht worden. Der Dividendenvorschlag habe der Analystenerwartung entsprochen. Positiv sei die Cashflow-Entwicklung aufgefallen. Gepaart mit den "gesunden" Verschuldungskennzahlen (u.a. Industrielle Nettoverschuldung/EBITDA per 30.09.2018: 0,4; Unternehmenszielsetzung: <=1,0) sei die Ankündigung eines neuen milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms (bis zu 3 Mrd. Euro bis November 2021) konsequent.Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben und impliziere beim berichteten EPS einen deutlichen Rückgang (aber bereinigt: +5% bis +16% y/y). Kartellrechtliche Schwierigkeiten (vertiefte Prüfung der EU-Kommission) habe Siemens bei der Neuordnung seiner Zugsparte (Einbringen in Alstom, Mehrheitsanteil an Alstom). Die Konjunktur-Frühindikatoren würden eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums signalisieren, was das Erreichen der finanziellen Mittelfristziele vorerst erschwere.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Siemens-Aktie. (Analyse vom 09.11.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:102,68 EUR -0,81% (09.11.2018, 14:18)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:102,70 EUR -0,73% (09.11.2018, 14:32)