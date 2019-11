Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (05.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrokonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Woche der Wahrheit gleiche bei Siemens bislang einer Berg- und Talfahrt. Am Montag habe die Medizintechniktochter Siemens Healthineers starke Zahlen präsentiert und zweistellig zugelegt. Am heutigen Dienstag sei nun die Windtocher Siemens Gamesa an der Reihe gewesen - und habe auf ganzer Linie enttäuscht. Die Aktie verliere zweistellig.Dank der starken Auftragslage habe Siemens Gamesa den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr zwar um 12,1 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro gesteigert. Wie viele andere Turbinenbauer auch hinke der Konzern bei der Profitabilität aber weiter hinterher. Das bereinigte EBIT sei zwar um 4,6 Prozent auf 725 Millionen Euro geklettert - die Marge sei jedoch um 0,5 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent gesunken. Das sei das untere Ende der anvisierten Spanne gewesen.Auf die Marge hätten Projekte in Nordeuropa und Indien gedrückt. Probleme bei deren Durchführung hätten höhere Kosten verursacht. Hinzu kämen der weiterhin scharfe Wettbewerb, niedrige Preise und Unsicherheiten in den Schwellenländern.Die Auswirkungen für Siemens seien überschaubar. Das 59 Prozent-Paket an Siemens Gamesa sei knapp fünf Milliarden Euro wert - der zweistellige Kursverlust sei entsprechend weniger schlimm als die Gewinne von Healthineers am Montag.