Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (18.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Umbau von Siemens sei aufwendig und kostenintensiv. Nach wie vor sei offen, wann die Umgestaltung des Industriekonzerns abgeschlossen sein werde. Das Scheitern der Zugfusion mit Alstom im Februar habe für weitere Verzögerungen gesorgt. Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager habe sich nun dazu geäußert und die Schuld für das Veto an die Konzerne weitergegeben."Ich habe bis kurz vor Schluss geglaubt, wir könnten die Fusion der beiden Zughersteller genehmigen", so Vestager im Interview mit dem "Tagesspiegel". Bei den allermeisten Produkten sei der Zusammenschluss in Ordnung gewesen, lediglich bei Signaltechnik und Hochgeschwindigkeitszügen habe es Bedenken gegeben. Doch Siemens und Alstom seien nicht zu Zugeständnissen bereit gewesen. "Ich habe wirklich bis zum letzten Tag gedacht, dass sie uns entgegenkommen. Aber das haben sie nicht getan, und deshalb haben wir die Fusion verboten", so Vestager.Siemens habe das Zuggeschäft mit Alstom zusammenschließen und so einen europäischen Champion schaffen wollen, der dem Weltmarktführer CRRC Paroli bieten könne. Nach dem Veto der EU sei offen, wie es mit der Mobility-Sparte weitergehe. Ein eigenständiger Börsengang sei möglich, vorerst bleibe der Bereich aber Teil des Gesamtkonzerns.Siemens hätte mehr Zugeständnisse machen müssen, um den Deal zu retten. Allerdings wäre dann der wirtschaftliche Sinn infrage gestellt worden. Doch egal, wer die Schuld am Scheitern der Fusion trage: Das Zuggeschäft habe für die Zukunft des Siemens-Konzerns nicht Priorität. Langfristig würden Digitale Fabrik, Intelligente Infrastruktur und Medizintechnik für Fantasie sorgen. Aktuell würden aber die Impulse fehlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:98,36 EUR +0,39% (18.03.2019, 10:29)