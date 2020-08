ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (07.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2019/20 (30.06.) sei v.a. ergebnisseitig - dank eines starken Software-Geschäfts sowie eines positiven Bewertungseffekts - signifikant besser als von dem Analysten und dem Markt erwartet ausgefallen. Eine EPS-Guidance für das Geschäftsjahr 2019/20 (30.09.) gebe Siemens nach wie vor nicht mehr ab. Der Konzernumbau gehe weiter. Nachdem die Abspaltung eines Mehrheitsanteils (55%) von Siemens Energy per 28.09.2020 besiegelt sei (Genehmigung der außerordentlichen Hauptversammlung am 09.07. erfolgt), habe die Tochter Siemens Healthineers die größte Übernahme (Varian für 16,4 Mrd. USD) in der Historie des Siemens-Konzerns angekündigt.Während der Analyst die Abspaltung von Siemens Energy nach wie vor begrüße (stärkere Fokussierung und höhere Transparenz), sei er bezüglich der Varian-Akquisition äußerst zwiegespalten (strategisch durchaus sinnvoll vs. sehr hoher bzw. zu hoher Übernahmepreis). Der Trackrekord des Konzerns bei Übernahme sei nicht eindeutig. Die Ausschüttungspolitik sei den Management-Angaben zufolge nicht von der Varian-Übernahme beeinträchtigt. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2019/20e: 4,02 (alt: 3,09) Euro; EPS 2020/21e: 5,20 (alt: 4,89) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die die Siemens-Aktie (seit Jahresbeginn: -2%) nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 104,00 auf 114,00 Euro erhöht. (Analyse vom 07.08.2020)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:115,56 EUR +1,17% (07.08.2020, 09:55)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:115,60 EUR +1,51% (07.08.2020, 09:41)