Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

88,41 EUR +5,11% (08.05.2020, 11:45)



Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

88,72 EUR +5,23% (08.05.2020, 11:30)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (08.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Mit einem Kurssprung führe die Siemens-Aktie den DAX am Freitag deutlich an. Dabei sei der Gewinn des deutschen Traditionskonzerns im ersten Quartal unter dem Strich massiv eingebrochen. Im fortgeführten Geschäft sei der Rückgang aber weniger dramatisch gewesen. Die Prognose sei dennoch kassiert worden. Statt eines moderaten Umsatzwachstums erwarte Siemens nun einen moderaten Rückgang auf vergleichbarer Basis. Zum Gewinn gebe es keine Prognose mehr.Siemens habe erklärt, an den Börsenplänen für Siemens Energy festzuhalten. Die Abspaltung sei der richtige Schritt wie die Zahlen zeigen würden.Siemens Gamesa habe bereits zu Wochenbeginn rote Zahlen vermeldet. Im ohnehin kriselnden Bereich Gas and Power habe der Industriekonzern ebenfalls ein "sehr stark rückläufiges angepasstes EBITA" gemeldet. Wären diese nicht fortgeführten Aktivitäten in den bereinigten Zahlen berücksichtigt worden, wären diese deutlich schwächer ausgefallen.Siemens Energy sei noch nicht eigenständig, da gehe der Umbau bereits weiter. Die Antriebstochter Flender, deren Produkte u.a. in Windkraftanlagen eingesetzt würden, solle gemeinsam mit dem Bereich Wind Energy Generation an die Börse gehen. 2021 sollten die Aktionäre darüber entscheiden.Siemens setze das 3 Mrd. Euro schwere Aktienrückkaufprogramm aus. Ursache seien lediglich regulatorische Gründe wegen der Abspaltung von Siemens Energy. Nach dem Spin-off sollten die Aktienrückkäufe fortgesetzt werden.Siemens könne sich der Corona-Krise nicht entziehen. Die Zahlen und Fakten seien allerdings besser als der massive Gewinneinbruch befürchten lasse. Vor allem die Börsenpläne für Siemens Energy seien der richtige Schritt und würden weiter voranschreiten. Die Siemens-Aktie lege am Freitag deshalb deutlich zu. "Der Aktionär" belasse Siemens entsprechend auf der Empfehlungsliste, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: