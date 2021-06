XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

133,84 EUR -2,59% (18.06.2021, 16:37)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Deutschland Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (18.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Auf dem Kapitalmarkttag in der kommenden Woche solle der DAX-Konzern die eigenen Ziele anheben. Der neue Konzernchef Roland Busch wolle damit den Kapitalmarkt zufriedenstellen. Auch wenn sich der Umbau künftig noch stärker auszahlen sollte, dürfte es nicht gerade einfach werden, noch höhere Ziele zu erreichen.Im vergangenen Quartal hätten mit Digital Industries, Mobility, Smart Infrastructure und Siemens Healthineers die wichtigsten Bereiche des neuen Siemens-Konzerns die Zielspanne von Ex-Chef Joe Kaeser bei der Marge bereits erreicht. Noch vor einem Jahr hätten diese als ambitioniert gegolten, doch die Erholung der Wirtschaft und v.a. in der Automobil- und Maschinenbaubranche spiegele sich in den Zahlen wider - was die bereits zweimal erhöhten Prognosen für das laufende Jahr untermauern würden.Mit der neuen Strategie und den laut "Handelsblatt" möglichen neuen Zielen wolle Busch auf dem Kapitalmarkttag nun erstmals selbst ein starkes Zeichen setzen. Klar sei allerdings auch: Sollten die Margen weiter steigen, müsse gerade in der Smart Infrastructure noch viel passieren. Hier hinke Siemens den Wettbewerbern hinterher. Gelinge es aber, das Hardware-Know-How mit dem digitalen Wissen zu verbinden, sei noch deutlich mehr drin. Es sei gleichzeitig der einzige Weg, die führende Position bei der Industrie 4.0 zu verteidigen und sich dem Cloud-Angriff der Tech-Riesen aus den USA zu erwehren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:133,92 EUR -2,56% (18.06.2021, 16:52)