Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (03.02.2022/ac/a/d)



Die Aktien von Siemens (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) befinden sich seit dem Verlaufshoch bei CHF 157,96 Anfang Januar in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der erste Kursrutsch noch am 50er EMA aufgefangen worden. Hier seien die Aktien wieder nach oben abgeprallt, hätten bei den 10er EMA nicht mehr nachhaltig nach oben durchbrechen können. Damit habe sich weitere Schwäche und eine Fortsetzung des Abwärtstrends angekündigt. In der Folge seien die Aktien von Siemens unter den 50er EMA durchgerutscht und damit ein weiteres Schwächesignal generiert. Das Verlaufstief der Abwärtsbewegung sei bei CHF 136,18 noch unter dem 200er EMA erreicht worden. Von hier aus seien die Titel eine Aufwärtskorrektur bis zum 10er EMA gestartet, der aber erneut nicht nachhaltig habe überschritten werden können.Ausblick: Die Aufwärtskorrektur könnte wie bereits zuvor erneut am 10er EMA ausgelaufen sein. Die bearishe Vortageskerze warne bereits vor weiter fallenden Kursen.Die Short-Szenarien: Die Aktien von Siemens würden die beiden schwachen Vortageskerze am 10er EMA bestätigen und den übergeordneten Abwärtstrend weiter fortsetzen. Die erste Anlaufmarke wäre dabei die Unterstützungszone im Bereich von CHF 136,18. Gehe es weiter tiefer, wäre die Unterstützung im Bereich von CHF 133,50 die nächste Anlaufmarke. Darunter wäre mit einem Kursrückgang bis zum 200er EMA im Wochenchart bei CHF 120,00 zu rechnen.