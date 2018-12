WKN Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (05.12.2018/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Bereits seit Monaten befinde sich General Electric (GE) im freien Fall. Mittlerweile sei Siemens an der Börse sogar deutlich mehr wert als der US-Erzrivale. Richtige Freude über die GE-Schwäche komme beim deutschen Industrieriesen allerdings nicht auf, auch wenn Siemens natürlich teilweise von den Schwierigkeiten bei GE profitiere. Die USA würden nämlich ihre Industrieikone kaum in den Abgrund schicken und das könnte den Wettbewerb verzerren.Für die großen Industriekonglomerate bleibe die Lage schwierig. Während GE weiterhin ein klarer Short-Kandidat sei, sei Siemens deutlich besser aufgestellt. Doch die Probleme bei den Kraftwerken, der lang dauernde Konzernumbau und möglicher politischer Druck aus den USA würden auch den DAX-Konzern belasten. Die Siemens-Aktie sei deshalb aktuell nur eine Halteposition mit einem Stopp bei 95 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2018)