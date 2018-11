ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (09.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im vergangenen Geschäftsjahr habe der DAX-Konzern einen Gewinnrückgang verkraften müssen. Auch der Umsatz sei nur um zwei Prozent gestiegen. Das Problem: die anhaltende Krise im Kraftwerksgeschäft. Im Vergleich zum Erzrivalen General Electric stehe die Sparte allerdings noch gut da.Nicht nur in der Kraftwerkssparte, auch auf Konzernebene stehe Siemens deutlich besser da als General Electric. Wegen der Probleme im Turbinengeschäft könne aber auch Siemens kaum Wachstum vorweisen. Da helfe es auch nichts, dass es bei der Vorzeigesparte Digitale Fabrik oder bei der Prozessautomation glänzend laufe.Neueinsteiger sollten aktuell auf ein neues Kaufsignal warten. Engagierte Anleger sollten den Stopp bei 95 Euro im Auge behalten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:102,68 EUR -0,81% (09.11.2018, 14:18)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:102,70 EUR -0,73% (09.11.2018, 14:32)