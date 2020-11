Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (02.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers wolle nach einer Delle im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 wieder zu Wachstum zurückkehren. Der Umsatz solle auf vergleichbarer Basis um fünf bis acht Prozent zulegen, habe der Konzern am Montag in Erlangen mitgeteilt. 2019/20 sei der Umsatz vergleichbar stabil geblieben bei 14,5 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sehe Healthineers in einer recht breiten Spanne bei 1,58 bis 1,72 Euro, nach vergleichbaren 1,61 Euro im Vorjahr. In der Prognose sei die Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian noch nicht enthalten.Das vierte Quartal (per Ende September) habe Verbesserungen im Vergleich zum Vorquartal gezeigt. Umsatz und Gewinn hätten aber wegen Einbußen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie unter dem Vorjahr gelegen. Der Umsatz sei auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte, gegenüber einem sehr starken Vorjahresquartal um 2,0 Prozent zurückgegangen und habe rund 3,9 Milliarden Euro erreicht. Das bereinigte EBIT habe im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent auf 626 Millionen Euro nachgegeben. Daraus ergebe sich eine bereinigte EBIT-Marge von 16,1 Prozent. Der Konzern wolle für das gesamte Geschäftsjahr eine unveränderte Dividende von 0,80 Euro zahlen.Bernd Montag, Vorstandsvorsitzender der Siemens Healthineers AG habe den Geschäftsverlauf kommentiert: "In einem historisch herausfordernden Umfeld hat sich Siemens Healthineers im Geschäftsjahr 2020 als sehr widerstandsfähig erwiesen und hervorragend behauptet. Der Umsatz lag nahezu auf dem sehr guten Niveau des Vorjahres. Wir konnten unseren Auftragsbestand - unterstützt durchlangfristige Großaufträge - auf ein neues Rekordniveau heben. In der Krise erweisen wir uns mehr denn je als verlässlicher und attraktiver Partner für unsere Kunden in der ganzen Welt."Anleger bleiben bei der Aktie weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Position sollte allerdings weiter mit einem Stopp bei 35 Euro nach unten abgesichert werden. (Analyse vom 02.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link