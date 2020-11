Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

36,90 EUR +0,08% (30.10.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

36,855 EUR +0,48% (30.10.2020, 17:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (01.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Mit Spannung würden am morgigen Montag, 2. November, die Zahlen von Siemens Healthineers erwartet. Nachdem die Aktie seit der Ankündigung der Varian-Übernahme im Seitwärtstrend festhing, könnten diese neue Impulse bringen.Analysten würden für das vierte Geschäftsquartal wieder bessere Geschäfte im Vergleich zum dritten Jahresviertel erwarten. Umsatz und Ergebnis dürften aber unter dem Vorjahresniveau liegen.Langfristig würden die Aussichten ohnehin stimmen. Anleger sollten deshalb vor der Veröffentlichung an Bord bleiben. Der Stoppkurs bei 35 Euro sollte jedoch beachtet werden, falls die Zahlen die Erwartungen am Markt nicht erfüllen könnten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: