Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

57,02 EUR +0,81% (03.08.2021, 16:48)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

57,10 EUR +0,92% (03.08.2021, 16:34)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (03.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Mit einer weiteren Prognoseerhöhung habe das TecDAX-Unternehmen in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt. Die Siemens Healthineers-Aktie sei daraufhin auf ein neues Rekordhoch gestiegen - und es könnte sogar noch mehr gehen. Die Experten würden jedenfalls ihre Kursziele nach oben schrauben.Auch die extrem gut laufenden Geschäfte mit Corona-Schnelltests hätten Siemens Healthineers ein starkes drittes Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres beschert. Auch wenn Finanzchef Jochen Schmitz damit rechne, dass bei den Tests der Höhepunkt nun erreicht sei, habe der Konzern die Prognosen für Umsatz und Gewinn erhöht.Die Geschäfte seien in einem guten Zustand, meine auch Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank. Bei der großflächigen Bildgebung würden die Vor-Corona-Niveaus bereits übertroffen, Siemens Healthineers gewinne Marktanteile. Das Kursziel habe Friedrichs von 56 auf 64 Euro erhöht, das Rating laute weiter "buy".Die Geschäfte würden rund laufen, die Siemens Healthineers-Aktie entwickle sich prächtig. Eine Konsolidierung dürfte zwar langsam überfällig werden. Langfristig seien die Aussichten für den Medizintechnikkonzern aber unverändert gut.Anleger lassen deshalb weiter die Gewinne laufen und ziehen den Stopp auf 44 Euro nach, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link